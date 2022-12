Se siete alla ricerca di un videogioco con cui dare sfogo a tutti i vostri nervosismi senza spendere un centesimo Fuck Hitler fa proprio al caso vostro. Si tratta di un titolo attualmente disponibile su Steam in modo del tutto gratuito (ricordandovi dei recenti record in ambito utenza che il portale ha raggiunto), nel quale l’unico vostro obiettivo sarà quello di torturare il famigerato dittatore tedesco.

Fuck Hitler

La totale libertà d’azione di Fuck Hitler e le possibilità creative della vostra violenza saranno totalmente giustificate dal fatto che vi state sfogando contro uno dei più grandi mostri che la storia abbia mai partorito, fautore di grandi sofferenze e morte.

Dalla scheda presente nella pagina dedicata sullo store apprendiamo che questo videogioco è stato sviluppato dai ragazzi di Tornado Games (gli stessi di Sausage Fiesta 2 e Fuck Putin, per contestualizzarli un secondo). A livello pratico il giocatore non dovrà fare altro che escogitare i metodi più creativi per punite Adolf Hitler, avendo anche la possibilità di vestirlo nel modo più ridicolo possibile.

Il succo di Fuck Hitler non risiede solamente nella violenza gratuita e piena di possibilità che offre, ma nel significato stesso che questa libertà rappresenta oggigiorno. Tutto l’odio alla base del videogioco si rintraccia nella storia stessa dell’umanità e nel modo in cui il personaggio in questione si è rapportato con il prossimo. Le scelte che ha preso nella Seconda Guerra Mondiale sono ancora oggi fonte di studio e di odio giustificabilissimo.

Se siete alla ricerca di un’esperienza improntata principalmente sul black humor di natura storica non esitate a scaricare Fuck Hitler direttamente dalla sua pagina dedicata, segnalandovi che al momento ha raccolto una marea di recensioni tutte in direzione del “Molto positivo”. Se incuriositi che cosa aspettate?

