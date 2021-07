Fullmetal Alchemist compie 20 anni, annunciato un nuovo gioco da Square Enix

Square Enix ha appena annunciato un nuovo gioco mobile di Fullmetal Alchemist, in occasione dei suoi 20 anni. Il celebre shōnen di Hiromi Arakawa, conosciuto al mondo anche per gli adattamenti anime, ha avuto un evento speciale tenuto questo lunedì 12 luglio proprio dalla casa videoludica giapponese che è anche casa editrice del manga.

Per chi non conoscesse l’opera, Fullmetal Alchemist segue la storia di Edward e Alphonse Elric, due fratelli che viaggiano per la nazione Amestris alla ricerca della leggendaria pietra filosofale. I due personaggi sono degli alchimisti, delle persone in grado di trasmutare la materia attraverso potenti formule alchemiche, e durante il loro viaggio scoprono un piano malvagio orchestrato da esseri sovrannaturali che potrebbero mettere il mondo in ginocchio. Il manga di Fullmetal Alchemist è stato insignito di tantissimi premi giapponesi e internazionali, ed è al 9° posto della top 100 delle serie manga secondo un sondaggio del 2021 di TV Asahi. Attualmente, in Italia Planet Manga sta ristampando a colori l’intera serie.

Tra i diversi annunci di Square Enix di oggi in occasione del ventesimo anniversario dell’opera, è stato rivelato Hagane no Renkinjutsushi MOBILE (traducibile Fullmetal Alchemist MOBILE), un videogioco per dispositivi iOS e Android. Non sappiamo ancora bene di che tipo di videogioco si tratti, né se avrà una formula free-to-play o a pagamento. Non si conoscono ancora nemmeno finestre di lancio, ma è plausibile che il suo arrivo in occidente sarà postumo.

Il teaser lanciato da Square Enix, per ora mostra solo immagini e scritte in giapponese. I fan del manga riconosceranno sicuramente alcuni dei simboli mostrati nel teaser, e coloro che hanno guardato l’anime in giapponese potrebbero riconoscere le voci dei doppiatori originali. Al termine del video viene reso noto che saranno rese disponibili maggiori informazioni su Fullmetal Alchemist Mobile quest’anno, nel corso dei mesi invernali.