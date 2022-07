Sempre più spesso, girando nei negozi, può capitare di trovarsi difronte a interi scaffali pieni dei tantissimi e coloratissimi pupazzetti collezionabili della Funko. Ormai questi oggetti da collezione hanno abbracciato qualunque brand del mondo dell’intrattenimento, e i collezionisti amano riempire le proprie case con quanti più gadget del genere. Con un successo così enorme, ora la compagnia statunitense ha deciso di espandersi, andando a mettere il suo zampino anche all’interno dell’industria videoludica.

Giusto in questi giorni è stata la stessa Funko a dichiarare di aver deciso di entrare nell’industria videoludica annunciando una partnesrship con 10.10 Games. L’annuncio è stato fatto durante il San Diego Comic-Con che si è concluso la scorsa domenica, dove la compagnia nota per i pupazzetti collezionabili in vinile ha dichiarato di star collaborando con 10.10 Games, uno studio fondato lo scorso anno dallo sviluppatore britannico Jon Burton.

Questa partenership permetterà di dare alla luce una serie di videogiochi tripla A, ed è già stato svelato che il primo titolo sarà un platform d’azione. “Il nostro obbiettivo è quello di creare prodotti iconici che colleghino emotivamente i fan ai loro franchise preferiti. Collaborando con 10:10 Games e con i migliori creatori del settore, avremo il talento necessario per creare giochi che riflettano le caratteristiche uniche di Funko”, ha affermato Andrew Perlmutter, CEO di Funko.

Queste sono tutte le informazioni ufficiali su questa nuova avventura di Funko e 10.10 Games annunciata da poco. Al momento, purtroppo, non sappiamo con certezza su quale franchise si baserà il primo titolo attualmente in sviluppo, ma sapere che anche i pupazzetti collezionabili avranno dei loro videogiochi riporta alla memoria i tantissimi giochi con licenza LEGO basati su altrettanti franchise molto popolari. Che i giochi con i mattoncini colorati avranno ben presto un temibile rivale nel settore videoludico?