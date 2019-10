Fuoritutto ePrice, videogame e più di 2000 prodotti con sconti fino al 90%

Vi segnaliamo che Eprice ha dato il via ad una serie di straordinari sconti su moltissime categorie di prodotti, con particolare attenzione ai videogame, i notebook ed a tanti piccoli elettrodomestici.

Vi segnaliamo che Eprice ha dato il via ad una serie di straordinari sconti su moltissime categorie di prodotti, con particolare attenzione ai videogame, i notebook ed a tanti piccoli elettrodomestici. Le offerte sono tantissime e stiamo parlando di oltre 2000 prodotti, con sconti che arrivano anche al 90% del prezzo originale, in quella che sarà forse una delle più interessanti tornate di promozioni in vista del Black Friday 2019!

Tra le varie vi segnaliamo, ad esempio, l’ottima offerta relativa all’acquisto di PlayStation 4 che, nella sua versione standard da 500GB, è venduta a soli 269,99 Euro insieme a ben 3 giochi, ovvero Fortnite, The Last of Us e Bloodborne! O ancora Red Dead Redemption 2 in versione Xbox One a soli 39,99€ rispetto ai circa 60 euro su cui il gioco ancora si aggira nei restanti store. Infine, un abbonamento trimestrale a PlayStation Plus è venduto, fino ad esaurimento scorte, a soli 19,99€ rispetto ai canonici 24,99€ con un risparmio forse piccolo, ma comunque interessante vista la rarità con cui Sony decide di scontare il proprio servizio a pagamento. Di seguito vi proponiamo una selezione di quelle che, a nostro giudizio, sono le migliori offerte. Per la lista completa, invece, non vi resta che cliccare sul banner sottostante o su una delle categorie presentate in questo articolo.

Videogiochi e console

Offerte per categoria

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!