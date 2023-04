Sfondare con un gioco mobile è difficile. Sfondare con un gioco mobile made in Italy è ancor più difficile. Però, non impossibile. Il team di Megalomania ci è, infatti, riuscito con Fury Roads Survivor, titolo uscito per smartphone e che negli anni ha ottenuto un successo clamoroso, con oltre 3 milioni di download e migliaia di recensioni positive.

Ebbene, non solo Fury Roads Survivor ha scalato le vette dei titoli mobile, ma ora, grazie al supporto di One o One Games, è rinato in una versione tutta nuova per Nintendo Switch. Qualche mese fa, in occasione della Games Week, vi avevo parlato un po’ dell’opera, avendo avuto l’occasione di provarlo in anteprima nella sua inedita versione per console; ora che è il gioco è finalmente disponibile sull’eShop posso invece andare più nel dettaglio con una recensione completa.

Partenza in un rombo di motori

Fury Roads Survivor mantiene intatta la sua immediatezza anche nella versione per Switch: avviando il gioco per la prima volta non troverete cut-scene di decine di minuti, menu composti da sezioni infinite e narrazioni divise in capitoli più lunghi della Divina Commedia. Nella schermata iniziale potrete, infatti, semplicemente scegliere la modalità a cui desiderate giocare, cominciando la partita in pochi tocchi.

Anche l’essenza del gameplay rimane la stessa del titolo originale, mettendovi a comando di un veicolo equipaggiato con un arma con cui eliminare i nemici all’interno di ampie mappe di gioco. L’obiettivo non è quello di far fuori più avversari possibili, bensì sopravvivere più a lungo in una partita che si fa sempre più difficile con il passare dei minuti.

Dopo essere stati accerchiati e, quindi, bloccati dai veicoli nemici avremo 3 secondi di tempo per scappare prima di esplodere, ponendo così fine alla partita e incassando le risorse guadagnate. Quest’ultime verranno poi impiegate per sbloccare ulteriori mezzi, armi e mappe, le quali, ovviamente, presenteranno caratteristiche diverse.

In Fury Roads Survivor sono presenti in totale oltre 60 veicoli, che non solo possono essere equipaggiati con chiodi, lanciafiamme, mitragliatrici e altre armi di diverso tipo e grandezza, ma che si ispirano in gran parte al mondo dell’intrattenimento. Troviamo, per esempio, l’iconica Bat Mobile, ma anche la leggendaria DeLorean di Ritorno al Futuro e l’Interceptor di Mad Max.

Tutti questi elementi, che nella versione mobile sono sbloccabili solamente attraverso microtransizioni — giacché il titolo è free-to-play — su Switch sono interamente gratuite. Dovrete, quindi, semplicemente armarvi di pazienza, raccogliendo più risorse possibili per poterli ottenere velocemente.

Viva il multiplayer

L’altra grande innovazione di Fury Roads Survivor su Nintendo Switch è la modalità multiplayer, dove potrete giocare con un amico condividendo lo schermo della console e impugnando un Joy-Con a testa. Potrete, dunque, decidere se collaborare, comandando uno il volante e uno l’arma, oppure scontrarvi, stabilendo chi riesce a sopravvivere più a lungo.

Il multiplayer è sicuramente apprezzabile in un titolo del genere, dato che spezza la monotonia data dall’avere un’unica modalità di gioco. Dopo qualche ora, infatti, il gioco diventa alquanto ripetitivo: se da una parte vi è il desiderio di raccogliere risorse per sbloccare veicoli e armi, dall’altra anche questo processo a lungo andare stanca. Per quanto i diversi mezzi siano belli da vedere, a livello di gameplay cambia ben poco, e dato che anche le arene non includono poi tanti elementi dopo svariate partite perdono il loro iniziale appeal.

Per quanto riguarda l’aspetto visivo del gioco, troviamo una visuale isometrica dall’alto, unita a una grafica in stile voxel (ovvero pixel in 3D che, per l’appunto, si figurano come dei cubi anziché dei quadrati). La resa in modalità portatile su Nintendo Switch è piacevole, mentre in versione docked perde un po’, soffrendo dell’upscaling su uno schermo più grande.

Insomma, Fury Roads Survivor si presta maggiormente a essere giocato saltuariamente per qualche partita in singleplayer — esattamente come la versione mobile —, oppure per essere un campo di sfida tra amici. Non aspettatevi, dunque, di perdervi ore e ore di fila, ma considerando il prezzo irrisorio (meno di 5 euro su Nintendo eShop) ne vale assolutamente la pena.