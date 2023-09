Approdata da pochissimo sul mercato, ed accolta con interesse dal pubblico e dalla stampa specializzata, Logitech G Cloud è la nuova console portatile targata Logitech, che va all’inseguimento di un mercato che, sin dal lancio di Steam Deck, ha visto il fiorire di sempre più proposte, come ad esempio anche la ben nota ROG Ally proposta da Asus (di cui vi raccontiamo tutto a queste coordinate).

Si tratta di un prodotto dedicato squisitamente al gaming in Cloud e che, per la prima volta su Amazon, riceve uno sconto, seppur corrispondete al solo 6% del prezzo originale. In questo modo, Logitech G Cloud viene venduta al prezzo di 339,00€, contro i 359,99€ del prezzo originale. Certo non uno sconto altissimo, ma comunque interessante per chiunque voglia provare l’esperienza gaming targata Logitech.

Logitech G Cloud, chi dovrebbe acquistarla?

Se il vostro obiettivo è quello di acquistare una console che vi permetta di giocare comodamente senza il bisogno di stare al PC, G Cloud allora è un prodotto da tenere sicuramente in considerazione, specie in questo momento storico in cui il gaming via cloud acquista sempre più terreno.

Ovviamente si tratta di un acquisto non per tutti, ma che ci sentiremmo di consigliare a chi, magari, vuole optare per una soluzione portatile, senza per forza rivolgersi a quelli che sono gli esponenti più esosi del mercato, come ad esempio l’ormai arcinota Steam Deck. In tal senso, per rispondere adeguatamente a qualsiasi perplessità sul prodotto, il nostro consiglio è quello di rivolgervi alla nostra ricchissima e accurata recensione che, oltre ad illustrare le caratteristiche tecniche del prodotto, potrà certamente rispondere anche a qualsiasi delle vostre perplessità.

Dal punto di vista del prezzo, inoltre, va segnalato che questo è il primissimo sconto rintracciato su Amazon che, per quanto non proprio galvanizzante, rende comunque il dispositivo accessibile ad un prezzo più basso rispetto a qualsiasi altro store su cui essa sia venduta e, pertanto, qualora vi interessi l’acquisto, diremmo che Amazon è, al momento, la piattaforma più sensata a cui rivolgersi, specie considerando l’ottima assistenza post vendita tipica dello store.

Ciò detto, non ci resta che invitarvi ad approfittare subito di questa offerta messa in campo da Amazon, così che possiate acquistare la console a prezzo scontato prima che essa vada esaurita o, peggio, che l’offerta termini del tutto.

