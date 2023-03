Nel corso della giornata odierna, lo sviluppatore indipendente Brightrock Games e la nuova etichetta CULT Games hanno presentato Galacticare. Si tratta di un videogioco gestionale, in dirittura d’arrivo nel corso del 2023 per PC, Xbox Series S, Xbox Series X e PlayStation 5. La particolarità dell’ambientazione? Beh, i giocatori saranno sì i direttori di un ospedale ma… spaziale.

Come riportato dal comunicato stampa, Galacticare non è solo il nome del videogioco, ma anche quello di una catena in franchising di ospedali interstellari all’avanguardia, che, per la prima volta nel XXIII secolo, sono in grado di curare più persone di quante non ne uccidano. “In un colorato mondo fantascientifico pieno di morte e malattie, progetta e gestisci ospedali perfettamente funzionanti in orbita intorno a pianeti vulcanici, cimiteri spaziali e divinità aliene dai poteri psichici”.

Nel gioco, i giocatori avranno modo di costruire diversi tipi di ospedale, debellare le malattia, affrontare i vari disastri e incontrare una narrazione ricca e curata. Pur essendo un gestionale, in realtà il titolo dispone infatti di un’importante narrazione, che “si sviluppa in maniera naturale durante il gioco”, con gli utenti che entreranno in contatto con diversi personaggi che daranno vita alla visione della catena di ospedali. Com’è tipico del genere, infine, i giocatori dovranno controllare ogni aspetto degli ospedali: dalla cura dei pazienti fino alla gestione dei ricavi, nessun elemento è stato lasciato al caso. Potete dare uno sguardo al trailer di presentazione del gioco subito qui in basso.

Come vi abbiamo riportato in testa alla notizia, Galacticare sarà disponibile a partire dal 2023 su console current gen e PC (via GOG e Steam). Al momento però né il publisher e né lo sviluppatore hanno annunciato una data precisa, dunque bisognerà continuare ad attendere eventuali notizie in merito. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.

