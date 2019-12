Game Awards: svariati leak suggeriscono la presenza di Crash Bandicoot e GTA 6?

Come ormai abituati da un bel po’ di anni a questa parte, anche l’attuale annata videoludica si concluderà grazie ai Game Awards. Questo gala di premiazione si preannuncia sicuramente un evento molto ricco di sorprese. Infatti le scorse settimane siamo stati letteralmente invasi da bisbigli mediatici che suggerivano la presenza di svariati titoli di rilievo (come Crash Bandicoot per esempio). Anche se ormai siamo praticamente vicini alla “festa” organizzata da Geoff Keighley, i rumor non mollano la presa e in queste ore altre particolari curiosità hanno iniziato a invadere la rete.

‘Crash Bandicoot and the Eternal Mask’ would be a much better title than ‘Crash Bandicoot Worlds’ 👀 pic.twitter.com/nNVNsyS1n1 — Fřσšτναηš 🎅🏻 (13 DAYS ‘TIL XMAS!) (@Mevans2703) December 11, 2019

In queste ultime ore su Reddit e 4Chan svariati utenti hanno “individuato” una scaletta che va a indicare l’annuncio di svariati titoli che potenzialmente si mostreranno durante il Game Awards. La “lista” in questione vanterebbe nomi come, Crash Bandicoot and the Eternal Mask (potenziale nome del rumoreggiato Crash Bandicoot Worlds), Tony Hawk’s Pro Skater, Rayman 2 Revolution e anche un certo GTA 6.

Sempre secondo questo rumor, oltre a questi titoli ci saranno anche novità riguardanti l’uscita di Bayonetta 3 (prevista per l’autunno del 2020), il reveal di un nuovo gioco dedicato a South Park e infine l’annuncio di Banjoo Redooie (ovvero remake dei primi due capitoli della serie). Ovviamente questa fantomatica lista non ha nulla di ufficiale (specialmente data la presenza di certi titoli), quindi vi invitiamo di prendere tutto con le pinze e aspettare l’evento di stasera.

Vi ricordiamo che la diretta per i Game Awards partirà dalle 2.30 del mattino di questa notte. Se siete interessati a seguire l’evento esso verrà trasmesso in diretta sia su YouTube che su Twitch (sui vari canali dedicati). Fateci sapere cosa ne pensate voi di questa notizia, come sempre, attraverso la sezione dei commenti del sito!