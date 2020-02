Game Freak in fase di trsasferimento, sta per essere acquistata da Nintendo?

Il 2019 di Game Freak è stato un anno molto prolifico. Non solo la software house giapponese ha pubblicato i titoli di ottava generazione Pokémon Spada e Scudo, ma c’è stato anche il lancio di una nuova IP più focalizzata su uno stile classico di JRPG, Little Town Hero. Dei nuovi rumor emergi in rete di recente, sembra che stiano suggerendo che lo studio che si occupa del brand videoludico di Pokémon stia per essere acquistato da Nintendo.

Qualche giorno fa, Nintendo ha annunciato che avrebbe consolidato i suoi quattro uffici di Tokyo in un unico mega ufficio che risiede a Kanda Square. A confermare il tutto è emerso anche un rapporto del 2019 dove veniva dichiarato che la società giapponese avrebbe occupato l’ottavo, il ventesimo e il ventunesimo piano dell’edificio. A quanto pare sembra che in uno di questi uffici si sta per trasferire niente meno che Game Freak.

A rivelarlo è stato un rapporto pubblicato lo scorso 31 gennaio su Nikkei, all’interno del quale viene dichiarato che Game Freak si sta trasferendo proprio a Kanda Square, esattamente lo stesso edificio dove si troveranno i nuovi uffici a Tokyo di Nintendo. Tutto questo ha portato a delle ovvie speculazione sulla possibile acquisizione di Game Freak da parte di Nintendo nel prossimo futuro.

Attualmente manca una qualsiasi forma di ufficialità da entrambe le parti, con tutte le speculazioni del caso a farla da padrona. Se mai questa nuova acquisizione dovesse diventare realtà ne sapremo di più durante i prossimi appuntamenti comunicativi di Nintendo. Come accogliereste la possibile acquisizione di Game Freak da parte di Nintendo?