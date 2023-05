Microsoft ha deciso di lanciare a sorpresa un nuovo programma per pubblicizzare il proprio PC Game Pass (la versione per computer di Xbox Game Pass). Da oggi in avanti, chiunque abbia un abbonamento Xbox Game Pass Ultimate o PC Game Pass potrà invitare fino a cinque amici a provare gratuitamente PC Game Pass per 14 giorni.

Gli inviti agli amici sono disponibili nella schermata iniziale di Game Pass e possono essere mandati solo a coloro che non hanno sfruttato o provato l’abbonamento, quindi se la persona a cui si intende mandare questo “regalo” ha già avuto modo di testare il servizio firmato Xbox, non potrà ottenere i giorni gratuiti. Questa nuova offerta è stata pensata sia per sostituire le famose offerte a un euro che ormai da diversi anni capeggiavano nella home page della sottoscrizione sia per favorire l’espansione di PC Game Pass nei 40 nuovi paesi in cui è stato recentemente introdotto.

“Stiamo assistendo a una crescita incredibile su PC … Su console, ho assistito a un rallentamento della crescita, principalmente perché a un certo punto si raggiungono tutti coloro che vogliono abbonarsi”, ha dichiarato Phil Spencer, CEO di Microsoft Gaming, in un’intervista rilasciata a ottobre, lo stesso mese in cui gli abbonamento a PC Game Pass sono aumentati del 159% rispetto all’anno precedente.

Ora, siamo estremamente felici di questa nuova iniziativa che siamo certi accoglierà diversi nuovi giocatori. Ma non possiamo a fare a meno di chiederci: dove è finito il tanto agognato Family and Friends Pass che doveva permettere di condividere il proprio account con altre quattro persone? Xbox è rimasta stranamente in silenzio da quel punto di vista, non sappiamo se stia volutamente aspettando per favore il lancio di carichi pesanti (Starfield, Forza Motorsport, Hellblade II) o banalmente il tutto è già pronto e si sta attendendo un evento (come quello di giugno) per poterlo annunciare. Per ora il Family and Friends Pass è disponibile solo in Colombia e Irlanda.

Dal nostro canto ci auguriamo che questo nuovo tier arrivi quanto prima, siamo certi che migliorerà di molto il numero degli abbonati… E anche i soldi nel nostro portafogli.