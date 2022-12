Se siete amanti delle feste e in particolare modo del Natale, Microsoft ha da poco reso disponibile un accessorio irrinunciabile per tutti gli appassionati Xbox e gli amanti del Game Pass col suo gigantesco catalogo. Pubblicato nello shop Xbox a questo indirizzo, il nuovo maglione a tema fonde l’amore per i videogiochi con quello verso le festività di dicembre.

Foto game pass

Xbox Game Pass Holiday Sweater è il nome del nuovo maglione a tema Game Pass reso disponibile in questi giorni, sottolineando un certo interessamento nei confronti degli appassionati. Al prezzo di 72,95 euro questo articolo potrebbe facilmente trasformarsi non soltanto in qualcosa per se stessi ma anche nel perfetto e inaspettato regalo di natale verso i vostri amici.

Sul sito è possibile studiarsi un minimo la fantasia sull’indumento (molto classica nel suo insieme, rappresentando una distesa di neve con un pupazzo di neve anche divertente al suo centro), facendo familiarità con le scelte in ambito creativo dei ricami. È possibile zoommare sui dettagli proposti e vederlo indosso ad alcuni modelli per capire come “cade” in determinate pose.

Sulla pagina, inoltre, sono riportate anche le caratteristiche specifiche di questo maglione a tema Game Pass, come i suoi materiali di provenienza e soprattutto le modalità di lavaggio in lavatrice, onde evitare terribili sorprese. Il prodotto si aggiunge a una marea di altre possibilità per gli amanti di Xbox e Microsoft che toccano le tipologie più variegate. Il sito è ben distribuiti in questo senso, offrendo una navigazione mirata e ordinata nei limiti del possibile.

Sareste interessati a un acquisto del genere per voi o per qualcuno che conoscete? Approfittate di questo momento per acquistare un prodotto che nel resto dell’anno non avrà lo stesso significato, sia per voi che per farvi quattro risate con amici e parenti.

