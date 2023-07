Microsoft ha annunciato qualche settimana fa l’aumento di prezzo ufficiale dell’abbonamento Game Pass Ultimate, che a partire da oggi costerà 14,99€ al mese invece dei precedenti 10,99€. Nonostante sullo store di Xbox il cambiamento sia già attivo, è ancora possibile sfruttare le ultime occasioni per risparmiare qualche euro.

In particolare, le offerte più convenienti sono su Amazon, Instant Gaming e CDKeys, dove, almeno per il momento, è possibile trovare il Game Pass Ultimate a un prezzo decisamente conveniente. Se dovete rinnovarlo e volete risparmiare, quindi, vi consigliamo di optare per una di queste offerte!

Su Amazon avrete modo di acquistare sia l’abbonamento per un mese a 12,99€ che quello di tre mesi a 36,99€ (per un totale di 12,33€ al mese), anche se il prezzo potrebbe scendere ancora di più durante il Prime Day della prossima settimana. Su Instant Gaming l’offerta è ancora più conveniente, dato che un mese vi costerà appena 8,49€, ancora meno rispetto al vecchio prezzo di listino.

Infine, su CDKeys potrete pagare un mese di Game Pass Ultimate 8,59€, oppure optare per l’abbonamento di 3 mesi a 28,29€. A prescindere da quale sia la vostra scelta, riscattare il vostro Game Pass sarà semplicissimo, dato che basterà inserire il codice che vi arriverà via e-mail dopo il pagamento nella sezione “riscatta un codice” dello store Xbox direttamente nella vostra console.

Vi ricordiamo che grazie al Game Pass Ultimate avrete accesso a un catalogo con più di 300 giochi, costantemente aggiornato e rimpinguato di nuovi titoli, tra cui tantissimi sin dal giorno d’uscita. Potrete sfruttare l’abbonamento sia su Xbox Series X|S che su PC, oltre ad avere accesso ai titoli in Cloud anche da mobile.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alle pagine dedicate alle offerte sul Game Pass Ultimate:

Amazon

Instant Gaming

CDKeys

