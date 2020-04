Game to Human: Art Revolution e The Uncensored Library sbarcano sulla piattaforma di IIDEA

IIDEA è un’associazione di categoria che si occupa dell’industria dei videogiochi in Italia e proprietaria della piattaforma “Game to Human”. Quest’ultima cerca di promuovere una maggiore conoscenza dei videogiochi e del loro l’impatto positivo sulle famiglie italiane e più in generale nell’intera società. Sul sito dell’Associazione è possibile trovare Art Revolution e The Uncensored Library.

Art Revolution è un sistema multimediale che utilizza la realtà aumentata, l’animazione 3D e l’interazione AI per dare vita alle opere pittoriche dei più grandi geni dell’arte, da Leonardo a Caravaggio, da Van Gogh a Klimt. I dipinti sono ben organizzati in una galleria in maniera tale da presentare un percorso educativo dell’arte che parte dal Rinascimento fino alla Pop Art con Andy Warhol. Più precisamente il sistema interagisce direttamente con gli studenti che si fermano ad osservare le opere, svelando la storia e i misteri dei dipinti presenti nella galleria.

The Uncensored Library nasce per essere un luogo sicuro su un server aperto di Minecraft, un luogo in cui i giocatori di tutto il mondo potranno leggere articoli censurati nel loro paese di origine. Come dichiarato dal responsabile del progetto Tobias Natterer, The Uncensored Library nasce contro la censura della stampa cercando inoltre di insegnare qualcosa sull’importanza di quest’ultima al pubblico più giovane.

Molto importanti anche le parole del Presidente di IIDEA Marco Saletta: “Abbiamo creato Game to Human per mettere a disposizione non solo degli appassionati di videogiochi ma di tutte le persone che guardano al mondo con curiosità, in Italia e all’estero, una piattaforma sulla quale trovare storie speciali legate al mondo dei videogame perché siamo certi che tutta la comunità trarrà beneficio dallo scoprire storie con l’essere umano al centro. Oggi i videogiochi non sono più solo un mezzo per svagarsi durante il proprio tempo libero, ma hanno anche un ruolo e un valore educativo perché, come purtroppo abbiamo modo di toccare con mano anche in questo momento molto difficile per tutti noi, consentono a persone di ogni genere ed età di scoprire cose nuove, di accedere a notizie in maniera innovativa, di lavorare e vivere meglio una realtà che a volte le mette alla prova”.