Doveva succedere prima o poi e accadrà stasera, in contemporanea con l’evento PlayStation Showcase. GameDivision, la testata di videogiochi legata a Tom’s Hardware sbarca finalmente su Twitch!

Il progetto arriva dopo i buoni risultati riscontrati con Instagram e YouTube, l’obbiettivo è accrescere ancora di più il brand e avvicinare una community gaming variegata, dai PC gamer ai possessori di console (PlayStation, Xbox e Nintendo) fino agli amanti della realtà virtuale e del mobile.

Grazie a una redazione giovane, appassionata e preparata, vogliamo rafforzare il contatto con i lettori e la community. L’idea nasce dalla volontà di portare i nostri contenuti scritti anche in video, oltre che sul nostro canale YouTube.

Anteprime, gameplay, Interviste e Chiacchiere, questo sarà il nostro focus. Non avremo chiaramente una programmazione estesa, almeno all’inizio, ma la nostra promessa è di creare comunque un calendario che possa soddisfare tutti.

Lo scopo non è solo quello di rafforzare GameDivision, ma anche quello di creare qualcosa che possa dialogare con gli utenti e i lettori, magari dandoci feedback e aiutando a crescere tutto il sito in maniera sana e senza tossicità.

Ora come ora non possiamo fare a meno di invitarvi a mettere un bel follow e di seguirci stasera per il PlayStation Showcase!