Games in Italy: più di 20 giochi italiani alla GDC 2019

Games in Italy arriva alla Game Developers Conference 2019 per mostrare al mondo cosa abbia da dare l'Italia all'industria videoludica.

Oggi è iniziata la 33esima edizione della Game Developers Conference. Anche quest’anno sarà presente alla kermesse una delegazione di studi di sviluppo italiani, radunati sotto il nome di “Games in Italy”, supportata dal Ministero delle Sviluppo Economico, dall’ICE Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e da AESVI, l’Associazione che rappresenta l’industria dei videogiochi in Italia.

All’interno dell’area EXPO della fiera, sarà presente il Padiglione Italiano, dal 20 al 22 marzo. Lì, saranno riuniti 12 software house, i veri membri di questo “Games in Italy”. Saranno mostrati più di venti giochi di vario genere: a una maggioranza di titoli action e adventure si alternano diversi titoli arcade, strategici, puzzle, giochi di ruolo e una componente di prodotti racing che da sempre contraddistingue la produzione italiana.

Un’ampia varietà di titoli e una ricca rappresentanza di aziende che si fanno portavoce di un settore in continua crescita ed espansione non solo a livello di industria, bensì anche sul fronte del mercato e dei consumatori che rispecchia il fermento che sta attualmente vivendo la nostra industria videoludica. Il mercato dei videogiochi in Italia, infatti, negli ultimi anni ha avuto un forte sviluppo e nel 2017 ha registrato un giro d’affari pari quasi a 1,5 miliardi di euro per le vendite di console, accessori e software, rivelandosi il quinto mercato europeo e il decimo a livello mondiale.

Inoltre, la presenza italiana sarà celebrata con “Ciao GDC“, iniziativa pensata per mostrare al mondo l’Italia in ambito videoludico, aumentando anche le connessioni tra la penisola e l’estero. L’evento, cui parteciperanno operatori italiani ed internazionali ed organizzato grazie alla collaborazione tra Consolato Generale Italiano a San Francisco, Ministero dello Sviluppo Economico, ICE-Agenzia e AESVI, si svolgerà nella giornata di oggi dalle 17:30 alle 21:00 (ora locale) presso il 54 Mint, location con ambientazione di carattere italiano.

Ines Aronadio, Direttore Ufficio di Coordinamento Promozione del Made in Italy di ICE-Agenzia, ha affermato: “Crediamo molto nelle potenzialità dell’industria videoludica italiana che, seppur ancora piuttosto giovane, si presenta fortemente innovativa, naturalmente vocata all’internazionalizzazione e con margini di crescita molto significativi. Per questo motivo, a partire dal 2013, siamo al fianco degli sviluppatori italiani, supportandone la presenza sui mercati internazionali, negli USA ma anche in Europa. Ci auguriamo che il nostro intervento possa realmente rappresentare quella spinta propulsiva necessaria alle imprese italiane per il raggiungimento dei loro obiettivi d’internazionalizzazione.”

Thalita Malagò, Direttore Generale di AESVI, ha aggiunto: “L’industria italiana dei videogiochi sta attraversando una fase positiva, come abbiamo avuto modo di vedere con l’ultimo censimento rilasciato da AESVI quest’anno. Attualmente in Italia operano oltre 125 studi di sviluppo che offrono lavoro a più di 1.100 persone. Sebbene la nostra sia dunque un’industria dalle dimensioni ridotte, denota una spiccata vocazione internazionale, come dimostra il 61% del fatturato realizzato sul mercato internazionale dagli studi che producono videogiochi destinati ai consumatori. La nostra presenza a GDC dunque è strategica per la continua crescita dell’industria made in Italy nel mondo.”

I team facenti parte di Games in Italy sono: 34BigThings, Centric A, Digital Tales, Italian Games Factory, Just Funny Games, Milestone, MixedBag, Strelka Games, Studio Evil, Tiny Bull Studios, Trinity Team e Untold Games. Diteci, quanti giochi di questi sviluppatori avete giocato?