Games With Gold dicembre 2019: ecco i giochi gratis per Xbox One e Xbox 360

Siamo quasi arrivati alla fine di novembre, e questo significa che è giunto il momento per Microsoft di svelare la nuova ondata di giochi che verranno aggiunti al servizio Games With Gold. Come ogni mese un nuovo video pubblicato sul canale Youtube Xbox sono stati presentati i giochi gratis per Xbox One e Xbox 360 disponibili per il mese di dicembre 2019.

I videogiochi proposti per il mese di dicembre 2019 sono i seguenti:

Insane Robots – Xbox One (1 – 31 dicembre)

Jurassic World Evolution – Xbox One (16 dicembre – 15 gennaio)

Toy Story 3 – Xbox 360 (1 dicembre – 15 dicembre)

Castlevania: Lords of Shadow Mirror of Fate HD – Xbox 360 (16 dicembre – 31 dicembre)

Insane Robots è un gioco di carte a turni, con elementi rogie-like. Lo scopo del giocatore sarà quello di guidare una rivolta di robot ribelli attraverso arene di sopravvivenza generate casualmente, fino a spodestare un malvagio robot all’interno dell’epica avventura per giocatore singolo della durata di oltre 15 ore. Il gioco metterà a disposizione un mazzo da battaglia costituito da 22 carte con le quali creare le proprie strategie. Jurassic Park Evolution invece mette nella mani dei giocatori la possibilità di costruire, evolvere e gestire il parco giurassico che hanno sempre sognato.

Toy Story 3 farà ripercorrere le vicende di Woody, Buzz e compagnia all’interno del gioco ufficiale del film Disney Pixar. Il titolo propone la classica modalità storia da vivere insieme ai giocattoli preferiti di Andy e la modalità ToyBox che permette al giocatore di creare le proprie sessioni di gioco personalizzate. Infine Castlevania: Lords of Shadow Mirror of Fate HD, sequel di Lords of Shadow svela la storia dei Belmonts intenti a combattere contro il proprio destino attraverso le generazioni.