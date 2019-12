Games With Gold gennaio 2020: ecco i giochi gratis per Xbox One e Xbox 360

Per quanto potrebbe sembrare strano anche il mese di Dicembre è quasi arrivato alla sua fine. Vista la particolarità di questo periodo (ricco di festività) Microsoft ha deciso di svelare l’annuncio dei Games With Gold prima del previsto. Infatti la giornata di ieri la casa di Redmond ci ha elencato i 4 titoli che andranno ad “accompagnarci” durante il primo mese dell’anno. Rispetto a questo mese sicuramente il “salto” qualitativo si percepisce un pochino di più e il mese di Gennaio si prospetta molto buono per i vari abbonati del servizio Microsoft.

La prima metà del mese prossimo darà la possibilità all’utenza di Games With Gold di metterci le mani su due titoli molto interessanti. Il primo videogioco che “aprirà le danze” sarà Styx: Shards of Darkness che sarà disponibile a partire dal primo gennaio. Il gioco dei ragazzi di Cyanide si presenta come un sequel diretto del primo Styx: Master of Shadows (particolare stealth game uscito durante l’inizio di questa generazione). Per quanto riguarda il primo gioco Xbox 360 del 2020 esso sarà niente di meno che il tanto amato Tekken 6 (sesto capitolo del picchiaduro 3D di Bandai Namco).

Di seguito vi elenchiamo tutti i giochi disponibili per gli abbonati Games With Gold durante il mese di Gennaio:

Styx: Shards of Darkness – Xbox One (1-31 Gennaio)

Batman The Telltale Series – Xbox One (16 Gennaio – 15 Febbraio)

Tekken 6 – Xbox 360/One (1-15 Gennaio)

LEGO Star Wars II: La Trilogia Classica (16 Gennaio – 31 Gennaio)

Sicuramente il primo mese del 2020 si apre in maniera più che decorosa per il servizio in abbonamento di Microsoft. Fateci sapere cosa ne pensate voi di questa notizia, come sempre, attraverso la sezione dei commenti del sito. Vi ricordiamo che Games With Gold è un servizio dedicato esclusivamente agli abbonati Xbox Live Gold!