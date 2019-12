Games With Gold: resi disponibili i nuovi giochi gratuiti del mese di Dicembre

Fa sicuramente strano pensare che anche il mese di Dicembre è praticamente giunto alla sua fine. Mancano circa 2 settimane e anche questo 2019 andrà a concludersi, lasciandoci solo dei ricordi. In occasione di questa seconda metà del mese in corso, i restanti giochi disponibili con i Games With Gold sono da oggi scaricabili. Sicuramente il mese attuale non è stato uno dei più ricchi, ma qualitativamente parlando il servizio Microsoft ha saputo comunque “rallegrare” la propria utenza.

Se per caso non conoscete il servizio Games With Gold vi basta sapere che questo particolare abbonamento vi dà la possibilità di giocare online e di “accedere” a una serie di titoli resi gratuiti a tutti i vari abbonati Gold (che vanno a cambiare mensilmente). Durante la prima metà di Dicembre i vari abbonati GwG hanno avuto l’opportunità di scaricare Insane Robots e Toy Story 3. A partire dalla giornata di oggi anche i restanti giochi promessi diventano disponibili per il download.

Jurassic World Evolution e Castlevania: Mirror of Fate HD sono i due titoli che andranno a completare il “catalogo” di Dicembre. Il primo è un “semplice” gestionale ambientato nel mondo di Jurassic Park in quale dovremmo creare e gestirci il proprio parco a tema. Per quanto riguarda invece il secondo titolo esso è un semplice spin-off della serie Castlevania: Lords of Shadows, che cambia radicalmente la formula della saga (non essendo più un Action in terza persona, ma più un classico Metroidvania).

Jurassic Park Evolution sarà disponibile in maniera gratuita per i vari abbonati Games With Gold fino al prossimo 15 Gennaio. Per quanto riguarda Castlevania il gioco risulterà gratuito soltanto fino alla fine di questo mese. Fateci sapere cosa ne pensate voi di questi due titoli, come sempre, attraverso la sezione dei commenti del sito.