Games with Gold: resi disponibili i nuovi giochi gratuiti del mese di Marzo

Senz’ombra di dubbio questi ultimi mesi sono stati decisamente strani per il panorama videoludico (e non solo). Oltre alle poche uscite, ai continui rinvii e all’attuale situazione planetaria, questo 2020 non è certamente partito nei migliore dei modi. Inoltre il mese di marzo ha costretto molti di noi a rinchiudersi in casa (per dei motivi ben noti). Menomale che ogni singolo mese sia Sony che Microsoft ci deliziano con un bel po’ di giochi “gratis” in grado di farci passare al meglio le giornate. A partire da oggi infatti la seconda metà dei Games with Gold è ufficialmente disponibile!

Anche se ormai questo specifico servizio inizia a mostrare i suoi limiti (non offrendo più solo titoloni), risulta innegabile il fatto che il terzo mese del 2020 si è dimostrato molto buono per l’utenza abbonata a Games with Gold. La prima metà del mese Microsoft ha offerto ai propri utenti 2 titoli molto buoni come Batman The Enemy Withing Complete Season e Castlevania: Lords of Shadows 2. Tuttavia, a partire dalla giornata di oggi si aggiungono 2 titoli in “sostituzione” ai vecchi Games with Gold.

Come ben saprete ormai la line-up di Marzo verrà “completata” da Shantae: Half-Genie Hero e Sonic Generations. Ambo i titoli sono attualmente scaricabili da tutti i vari abbonati Games with Gold. Anche se non stiamo parlando di titoli relativamente nuovi, vi possiamo garantire che la qualità ludica dietro i due prodotto offerti non è certamente da sottovalutare. Shantae: Half-Genie Hero è senz’ombra di dubbio un ottimo platform 2D (con qualche elemento da Metroidvania), mentre Sonic Generations è decisamente una delle migliore opere dedicate al porcospino blu.

Quindi visto che la quarantena sarà ancora lunga, questi due nuovi titoli potranno decisamente venirvi in aiuto ed aiutarvi a passare al meglio i tempi morti. Vi ricordiamo che per poter scaricare i titoli elencati sopra serve essere abbonati al servizio Games with Gold (Xbox Live Gold)!