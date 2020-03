Gamescom 2020: aperte le prevendite dei biglietti dopo la cancellazione dell’E3 2020

Durante il pomeriggio di ieri è arrivata l’ufficialità della cancellazione dell’E3 2020. L’evento con sede a Los Angeles è sempre stato un appuntamento molto atteso sia dalla critica che dal pubblico videoludico, anche se nel corso degli ultimi hanno è stato fatto qualche esperimento per tenere alto l’interesse generale. Per quanto riguarda invece la Gamescom 2020, al momento sembra che la fiera di Colonia si farà, e a testimonianza del tutto sono state anche aperte online le prevendite dei biglietti.

L’annuncio è arrivato tramite i canali social della fiera tedesca, nei quali viene data la possibilità di acquistare la propria prevendita per partecipare alla Gamescom 2020. Oltre ai link che rimandano all’acquisto dei biglietti per i visitatori locali, ed internazionali, è stato rilasciato anche un breve filmato promozionale dedicato alla fiera videoludica più importante d’Europa.

Let’s go! 🎉 🎉 🎉 The official #gamescom Ticket Shop is open! Get your tickets for #gamescom2020 now:

🇩🇪 German visitors➡️https://t.co/MoMElKxZ1v

🌎 International visitors➡️https://t.co/8g7JBooMgg pic.twitter.com/sbd9iZdWWT

— gamescom (@gamescom) March 11, 2020