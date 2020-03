Gamescom 2020: a causa del Coronavirus è a rischio cancellazione?

È un momento piuttosto difficile per tutti noi e per gli eventi videoludici. Dopo l’ufficialità della cancellazione dell’E3 2020, l’evento che potrebbe fare la stessa fine è proprio la Gamescom di Colonia. Pochi giorni fa vi abbiamo postato una notizia sulle prevendite aperte nonostante l’emergenza da Coronavirus che sta colpendo tutto il mondo. Al momento sembrerebbe che la fiera si farà ed in queste ore la pagina ufficiale Twitter dell’evento ha postato un messaggio di risposta per tutte le domande ricevute relative a questa pandemia.

“Ad ora stiamo ricevendo domande in merito alla possibile minaccia che il Cornonavirus potrebbe rappresentare per la Gamescom. Prendiamo l’argomento molto seriamente perché la salute di tutti i visitatori della fiera e dei nostri partner è un’assoluta priorità. Lo scorso 10 marzo la città di Colonia ha vietato tutti i grandi eventi con più di 1.000 partecipanti sino alla data del 10 aprile 2020. Visto che la Gamescom si svolge a fine agosto 2020, attualmente non siamo interessati da questo decreto. I preparativi per la Gamescom 2020 stanno proseguendo come pianificato in accordo con lo stato delle cose alla data odierna.

A short update on the current situation:

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ pic.twitter.com/nZH3qMMVvj — gamescom (@gamescom) March 16, 2020

Il Tweet prosegue affermando che in caso di cancellazione o posticipo della Gamescom 2020 da parte della Koelnmesse, tutti coloro che avranno acquistato un biglietto verranno rimborsati totalmente. I codici Voucher perderanno così la loro validità e saranno resi disponibili per nuovi eventi. Per ora quindi la fiera si farà, ovviamente nel caso dovesse degenerare il tutto con molta probabilità verrà cancellata definitivamente come successo con E3 2020. Non ci resta che aspettare ulteriori informazioni e dettagli a riguardo.

