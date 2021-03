Gamescom 2021, si farà! La fiera torna in un formato ibrido

Molti appassionati nelle ultime settimane si sono domandati se la Gamescom 2021 si svolgesse in formato digitale anche quest’anno. Passato infatti un anno dalla fiera di Colonia online, proprio in queste ore i membri hanno rilasciato un comunicato ufficiale dichiarando che si farà, ma in versione “ibrida”. Ma cosa vuol dire effettivamente? Praticamente un’area sarà allestita per un numero ridotto di partecipanti, i biglietti verranno resi disponibili dal maggio prossimo. Ma se nell’eventualità ci fosse un peggioramento dei casi di coronavirus in Germania, la fiera verrà immediatamente trasformata in un evento digitale, un po’ come successo lo scorso anno.

Nonostante l’annuncio di una forma ibrida, i vertici alti non hanno ancora confermato una data ufficiale, ma in compenso hanno dichiarato che verrà riproposta una Opening Night Live, ancora una volta condotta e prodotta dal buon Geoff Keighley. Tale evento andrà in onda il prossimo 24 agosto e comprenderà diversi annunci e soprese come testimonia il suo post pubblicato su Twitter che vi lasceremo a questo link.

Tale evento sarebbe quello sicuramente più succoso, in gradi di garantire una buona dose di World Premiere. Nonostante ad oggi non si sappia quando comincerà la Gamescom 2021 è facile intuire che avverrà intorno a quel periodo. Lo scorso anno infatti si è tenuta dal 27 al 30 dello stesso mese. Ci auguriamo ovviamente che si svolga al meglio sperando che entro quella data le cose si possano dire sistemate, almeno in parte.

#gamescom2021 goes hybrid! 🎉🎉🎉 We are so excited to announce that gamescom 2021 is planned to take place in Cologne as well as online all over the world! Get ready for our on-site entertainment area, new trailers, demos & much more. 💯🔥 https://t.co/gNkmZkj8Sq Stay tuned!💜 pic.twitter.com/rYHlYvYRDY — gamescom (@gamescom) March 18, 2021

La Gamescom è sicuramente uno degli eventi più importanti del medium videoludico moderno. Nonostante si parli di un paio di mesi di distacco dall’E3 di Los Angeles, la fiera di Colonia è riuscita a stupire con altrettanti annunci estremamente importanti. Vedremo quindi se anche quest’anno ce ne saranno altrettanti, noi ovviamente non vediamo l’ora di vederli. Per ogni novità ed informazione aggiuntiva vi invitiamo come di consueto a seguire le nostre pagine.