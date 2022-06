La Gamescom in programma alla fine di agosto si prepara a concludere l’estate con una serie di annunci e anteprime di nuovi giochi. Tuttavia, un grande nome del settore non sembra stia preparando nulla per l’evento del 2022. Senza l’E3, inoltre, la conferenza di Colonia è probabilmente la più attesa del periodo. Tuttavia, tra i grandi assenti di quest’anno, sembra destinata ad esserci Nintendo.

The Legend of Zelda Breath of the Wild

In una recente dichiarazione, Nintendo ha infatti confermato che non farà la sua apparizione o alcun annuncio durante lo spettacolo della Gamescom di agosto. Tuttavia, l’azienda nipponica sarà comunque presente ad alcuni eventi che si terranno in Europa, come SWR Summer Festival e Stuttgart Children and Youth Festival. La conferma arriva dai tedeschi di GamesWirtschaft, con Nintendo che risponde a una domanda sui loro piani per la Gamescom per il 2022. L’azienda non sembra aver fornito una ragione per la sua assenza, anche nonostante ci siano diversi titoli che i fan vorrebbero vedere ad agosto. La società continuerà a fare apparizioni in tutta Europa durante l’estate, per cui, non sono da escludere nuovi annunci e opportunità per i fan di provare i titoli più attesi.

Alcuni hanno ipotizzato che Nintendo potrebbe invece avere in programma delle sorprese proprio nel periodo in cui si svolgerà la Gamescom. In particolare, alcuni fan si aspettano un nuovo Nintendo Direct, per compensare l’assenza alla conferenza di Colonia. L’azienda nipponica ha già adottato situazioni simili come alternativa alle edizioni passate dell’E3.

Ovviamente, le ipotesi su un nuovo Nintendo Direct rimarranno delle semplici speculazioni fino alla loro conferma ufficiale, tuttavia, l’azienda dovrà certamente trovare una finestra per mostrare i nuovi giochi in uscita. Con titoli in arrivo come Pokemon Scarlatto e Violetto, o il sequel di Breath of the Wild, attualmente in sviluppo, infatti, c’è molta attesa da parte dei fan di Nintendo. Quindi, il ritiro dalla Gamescom è probabilmente un rischio calcolato per assicurarsi che non sia troppo promettente prima che le prossime versioni o annunci siano pronti per essere resi pubblici.