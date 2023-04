Per tutti coloro che vivono a Milano oggi è una giornata stupenda, dato che alle 16:00 verrà inaugurato il nuovo GameStop in via Torino, 49. Non si tratterà, però, di una sede come le altre, bensì di un Flasgship Store, dove i clienti potranno esplorare il mondo del gaming in modi mai visti prima.

Nel Flagship Store vi saranno, infatti, aree dedicate ai test e una vasta selezione di prodotti, con l’obiettivo di far interagire i clienti e GameStop. Dalle ultime novità in materia di console fino ai giochi da tavolo, passando per la realtà virtuale e molto altro, lo shopping assumerà una veste completamente nuova.

Il negozio sarà diviso in ben tre piani, di cui un seminterrato con la gaming arena, in cui mettere mano sui titoli più recenti, un piano con un muro LED a 270° e, ovviamente, un area vendita divisa in tre diverse sezioni dedicate a prodotti differenti.

Insomma, il nuovo GameStop sarà uno spazio unico al mondo, quindi vale assolutamente la pena di essere visitato se vi trovate nei pressi di Milano.

