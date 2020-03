GameStop chiuderà centinaia di negozi nel 2020 ma non per la pandemia

In questi giorni, in un periodo di uscite di un certo spessore come Resident Evil 3 e Final Fantasy 7 Remake, alcuni clienti di GameStop si sono ritrovati con un acconto già consegnato e nessuna speranza di avere tra le mani una copia fisica del gioco ordinato. Chi aveva prenotato infatti una copianei punti vendita italiani, infatti, non ha neanche la possibilità di stornare il proprio ordine in uno online e sperare in una consegna a domicilio. Quindi a chi aveva prenotato il titolo non resta che semplicemente aspettare la riapertura che sicuramente non arriverà a breve scadenza.

Molti punti vendita GameStop in tutto il mondo però, anche dopo la quarantena, potrebbero restare chiusi definitivamente. In particolare stando alle ultime notizie della società saranno centinaia i punti vendita entro l’anno. Durante un incontro con la società il vice presidente esecutivo e chief financial officer Jim Bell ha spiegato che le chiusure previste per quest’anno saranno “pari o superiori” alle 320 avvenute nel 2019. L’anno scorso, infatti, aveva chiuso 333 punti vendita e aperto 12 nuovi nel progetto che viene definito come un “piano di de-densificazione”. Tutto questo è dovuto anche alla pandemia da coronavirus che ha costretto alla chiusura parziale dei singoli negozi?

Su questo punto Bell è stato molto chiaro: «Non meno importante è porre l’accento sul fatto che queste chiusure dei punti vendita sono una parte molto specifica e proattiva del nostro piano di de-densificazione e non sono legate alle più recenti tendenze di mercato». Il riferimento è evidentemente alla quarantena dovuta al coronavirus.

Secondo i vertici di GameStop questo piano di tagli ha già iniziato a dare i propri risultati tanto che Bell ha parlato di «impatto positivo sia per le vendite che per la crescita dei ricavi» dato che le vendite si sarebbero trasferite sugli altri negozi vicini alle aree in cui sono state chiuse. Secondo gli ultimi dati finanziari diffusi da GameStop, il piano avrebbe già dato i suoi frutti con dei notevoli risparmi ottenuti nel corso del 2019.