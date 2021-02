Gamestop: investitori di Reddit tappezzano Wall Street di cartelloni

Semplici videogiocatori e utenti casual, il popolo di Reddit continua la sua lotta contro i titani di Wall Street. Il campo di battaglia è rappresentato dalle azioni di Gamestop Corp. (GME la sigla in borsa) il cui valore per azione è stato alzato da 2.57$ a quasi 500$ dai numerosi utenti che hanno deciso di salvare l’azienda. Una battaglia che ha permesso comunque a molti di trarne parecchi benefici. Gli utenti, di fronte al tentativo di Wall Street di smorzare il fenomeno, hanno deciso di tappezzare i luoghi in concomitanza della borsa e gli U.S.A in generale con cartelloni di sostegno alla causa.

Striscioni aerei, cartelloni pubblicitari imponenti e messaggi dai termini colorati: così continua la lotta contro chi, a quanto pare, voleva trarre guadagno dal fallimento in borsa (attraverso gli hedge funds) di GME. L’app di trading online Robinhood, inoltre, ha bloccato l’acquisto di azioni GME scatenando l’ira dei neo-azionisti. Uno striscione aereo apparso a San Francisco invita i gestori dell’app a ciucciare il calzino (per non esprimerlo in termini colorati). Mentre a New York è apparso un cartellone pubblicitario enorme che recita “$GME GO BRRR“, che invita ancor di più alla salita del valore grazie all’onomatopea BRRR (simula il rumore della macchina che conta i soldi).

Il sub-reddit WallStreetBets si impunta ancora una volta dimostrando un’unione pazzesca per salvare brand storici come GameStop, BlackBerry e AMC (una catena di sale multicinema sull’orlo della chiusura). Una vera e propria rivoluzione quella dei cosiddetti ‘Day-traders’ che, fin dall’inizio della pandemia e rinchiusi in casa, hanno studiato i meccanismi della borsa per poter preparare un assalto all’Olimpo finanziario. Il cartellone più iconico recita: “WE ARE ALL GAMESTOP – WALLSTREETBETS”, simbolo dell’unione di un sub-reddit pieno di grinta.

