GameStop Italia: chiusi tutti i negozi, ecco la comunicazione ufficiale

L’epidemia di Coronavirus (COVID-19) sta creando sempre più problemi. Non solo l’E3 2020 è stato annullato (almeno nella sua forma “fisica”), ma anche le attività commerciali d’Italia stanno chiudendo per evitare rischi. Anche GameStop Italia è tra queste: la società ha infatti annunciato ufficialmente che per questione preventiva tutti i punti vendita sono chiusi. La società ha rilasciato un comunicato che potete leggere qui sotto.

“Gentile CLIENTE, a seguito delle nuove disposizioni messe in atto dal Governo per contenere il Coronavirus, tutti i nostri negozi sono attualmente chiusi. Ti invitiamo a consultare periodicamente questa pagina per tutti gli aggiornamenti. Ti ricordiamo che il nostro sito ecommerce è sempre a tua disposizione per tutti i tuoi acquisti. A tutela della salute pubblica, nonostante non si siano registrati casi di contagio nei nostri store, abbiamo adottato ogni cautela ma abbiamo bisogno anche della tua collaborazione nel rispetto delle regole prescritte dalla Pubblica Autorità all’interno dei nostri locali.”

Sul sito ufficiale ci sono inoltre alcune delucidazioni sulla chiusura e su come questo possa influire sulle prenotazioni di giochi. Gli ordini “pick-up@store” o le prenotazioni, ad esempio, non potranno essere spediti al proprio domicilio: fino alla nuova riapertura (che per ora non ha una data definita) non sarà possibile ottenere i giochi prenotati.

Ovviamente, per quanto possa essere fastidioso, la priorità massima di tutti deve sempre essere la salvaguardia della salute. Speriamo che l’emergenza si risolva il prima possibile e che la vita quotidiana possa tornare alla normalità. Se avete dubbi sul funzionamento delle prenotazioni e sulle spedizioni al domicilio, potete consultare la guida di GameStop sul sito ufficiale.