Tramite un comunicato stampa, GameStop ha annunciato l’arrivo del GS Pro Club. Si tratta di un nuovo programma fedeltà, che coinvolge i giocatori con nuovi vantaggi, sconti esclusivi e molto altro ancora. L’annuncio è arrivato nelle scorse ore, con una press release che ha svelato tutti i dettagli su questa nuova iniziativa.

Partiamo dai numeri: entrare nel GS Pro Club ha un costo di 24,99 Euro l’anno, ma al momento è in promozione a 16,99 Euro. Tutti i clienti GameStop di Livello 3 o Epic hanno però il diritto di unirsi gratuitamente, senza costi aggiuntivi. Ma cosa dovrebbe spingere i giocatori a fare un passaggio al nuovo programma fedeltà? I vari vantaggi che potrà ricevere, che non saranno legati solamente ai videogiochi, ma anche nella sfera del divertimento, della socialità e molto altro ancora.

La lista è abbastanza lunga: fare parte del GS Pro Club significa ricevere anteprime dedicate, Vip Pass, Extra valutazione dell’usato, offerte del mese in anteprima e spese di spedizione azzerate per ordini superiori a 30 Euro. Non solo vantaggi per i videogiochi: il nuovo programma offre infatti anche Piatti gratuiti, sconti e formula 2×1 in ristoranti convenzionati, abbonamenti mensili ad app dedicate all’intrattenimento, sconti su acquisti di vino e box gourmet, ingressi gratuiti e sconti su diverse attività e l’accesso (garantito) a un gruppo Facebook.

“Aderire al GS Pro Club significa far parte di qualcosa di unico che permette ai veri appassionati di non perdere mai le novità e rimanere al passo con tutte le ultime tendenze”, si legge nel comunicato stampa. Come vi abbiamo detto in apertura della notizia, il nuovo programma fedeltà di GameStop è già attivo. Potete iscrivervi e trovare tutti i dettagli completi semplicemente raggiungendo il sito ufficiale. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.

