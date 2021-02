GameStop: quando le azioni portano Reddit al SuperBowl

L’accoppiata azioni di GameStop e Reddit è stato uno degli argomenti più caldi delle ultime settimane. Quella che sembrava una situazione destinata a terminare nel giro di pochi giorni, ha ottenuto man mano una rilevanza sempre più ampia, fino a diventare una questione in cima alle varie tendenze giornaliere. Ora, grazie alle azioni da record, Reddit è riuscito anche a fare un qualcosa non proprio alla portata di tutti, comparire nello spazio pubblicitario durante il Super Bowl.

Parliamo di uno degli eventi sportivi più attesi e seguiti al mondo che, nelle scorse ore ha visto i Tampa Bay Buccaneers trionfare contro i Kansas City Chiefs. Oltre al match, che ha appassionato gli spettatori di tutto il mondo, ad aver attirato l’attenzione particolarmente è stato uno spot di soli 5 secondi andato in onda durante lo stacco pubblicitario. Protagonista dei 5 secondi di fama è stato Reddit, con uno spot decisamente inaspettato.

Dopo aver speso praticamente tutto il budget destinato al marketing, Reddit è apparso sugli schermi televisivi degli spettatori con il seguente messaggio: “Wow, ha funzionato davvero. Se state leggendo queste parole, significa che la nostra scommessa ha ripagato. Le pubblicità dei grandi eventi sportivi costano molto, quindi non potevamo permetterci uno spot intero. Ma l’ispirazione ci ha portati a decidere di spendere tutto il nostro budget destinato al marketing per 5 secondi di diretta. Una cosa che abbiamo imparato dalla nostra community la scorsa settimana è che gli sfavoriti possono ottenere qualsiasi cosa quando si uniscono intorno a un’idea comune”

Sembra quindi che la questione GameStop Reddit non tenda a sgonfiarsi per nulla, con il social che sta utilizzando quanto accaduto per farsi pubblicità anche durante uno degli eventi sportivi più seguiti, con Il caso GameStop che ha anche travolto Wall Street. Cosa ne pensate della mossa di marketing portata avanti da Reddit?