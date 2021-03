GameStop: Reggie è durato poco, si dimette dopo un anno

Sicuramente molti di voi ricorderanno quando circa un anno fa l’ex presidente di Nintendo America Reggie Fils-Aime era entrato a far parte del consiglio d’amministrazione di GameStop. La tanto amata personalità dell’industria videoludica annunciò questo suo nuovo incarico dopo aver lasciato la compagnia giapponese, azienda in cui ha lavorato per diversi anni e grazie alla quale nel corso del tempo ha raggiunto una notorietà a dir poco straripante.

Ora, ad un anno di distanza da quel momento, Reggie sta per lasciare il suo ruolo all’interno di GameStop. La notizia è stata annunciata oggi e ci viene fatto sapere come l’ex presidente di Nintendo of America lascerà definitivamente il suo incarico attuale a partire dal prossimo giugno. Reggie non sarà il solo che andrà via da GameStop in quel periodo: insieme a lui, infatti, lasceranno anche Bill Simon e J.K Symancyk.

Sembra dunque che il ruolo di Reggie all’interno della compagnia americana sia già terminato, ed è molto probabile che il suo lavoro abbia portato a tutta una serie di cambiamenti dietro le quinte. Da quanto abbiamo potuto vedere negli scorsi mesi, la catena di rivenditori americana ha inziato a rinnovarsi, aprendosi anche maggiormente verso il mondo del digitale e soprattutto dichiarando di volersi aprire di più in futuro verso il mondo hardware e PC gaming.

Non sappiamo se Reggie Fils-Aime tornerà prima o poi ad avere un ruolo all’interno dell’industria videoludica, ma quel che sappiamo al momento è che l’ex presidente di Nintendo of America non ha alcuna intenzione di restare con le mani in mano. Di recente, infatti, Reggie è entrato a far parte del consiglio di amministrazione di Brunswick, una società che produce barche e motori.