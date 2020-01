GameStop: svariati negozi sono in procinto di chiusura?

È ormai un dato di fatto che la nota catena GameStop non se la sta passando proprio bene. Sono ormai anni che il colosso americano sta avendo difficoltà economiche non indifferenti. Giorno dopo giorno il rischio fallimento è praticamente dietro l’angolo e le svariate mosse della compagnia non sembrano bastare. Ovviamente GameStop riesce ancora a stare sulle proprie gambe, ma le recenti notizie tendono a dimostrare il contrario.

Secondo svariate notizie, la nota catena videoludica si sta preparando di chiudere a breve svariati negozi sul territorio americano. Il noto sito GSClosing (un blog dedicato a catalogare i vari negozi in chiusura) ha di recente “aggiornato” la lista delle attività in procinto di chiusura. I negozi GameStop in questione che verranno chiusi a breve sono già presenti nell’elenco del noto blog. Stando a delle prime informazioni tutti i vari retailer in procinto di chiusura faranno una grossa svendita dei prodotti ancora presenti in magazzino.

Se per qualche motivo siete interessati a vedere quali negozi stanno per chiudere a breve, vi invitiamo a cliccare sul link seguente! Per quanto i motivi dietro queste chiusure non sono ancora stati accennati da GameStop, è facilmente ipotizzabile che il tutto sia dovuto all’espansione della concorrenza (per esempio retailer come Amazon). Per il momento nessun negozio sul territorio italiano risulta prossimo alla chiusura.

Per quanto le scelte di GameStop possono risultare discutibili ci dispiace vedere gente rimanere senza lavoro. Probabilmente la catena riuscirà a rimanere ancora in piedi per qualche tempo, di certo entro la fine dell’anno per l’arrivo di PS5 e Xbox Series X. Fateci sapere cosa ne pensate voi di questa notizia, come sempre, attraverso la sezione dei commenti del sito!