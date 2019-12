GameStop: le scarse vendite sono colpa di PS5 e Xbox Scarlett

Come ben sappiamo, la nota catena GameStop naviga in cattive acque da tempo ormai. Dopo un nuovo calo delle vendite che ha portato a una perdita di 415.3 milioni di dollari, la situazione non sembra affatto rosea. Nonostante tutto, GameStop sta cercando di rimanere a galla, ricreando il proprio brand e puntando maggiormente, su scala mondiale, verso i contenuti digitali e lo streaming.

Per ora, in ogni caso, la situazione non è positiva e, secondo un recente report finanziario della compagnia, c’è stato un calo del 25.7% in media in tutte le categorie, un valore che ammonta a circa 1.4 miliardi di dollari. Secondo GameStop, questo è causato dall’avvicinarsi della prossima generazione di console, ovvero PS5 e Xbox Scarlett: le vendite dell’hardware sono infatti calate del 45.8%.

Si tratta di una notizia estremamente negative anche perché il rilascio delle nuove piattaforme non avverrà fino all’inverno 2020: GameStop dovrà quindi fare i conti con un regolare calo delle vendite hardware per tutti i mesi a venire. Inoltre, anche le vendite di giochi sono calate del 32%, con i soli titoli Nintendo Switch in effettiva crescita. Anche il lato accessori è in calo, precisamente del 13%, mentre il lato collezionabili è cresciuto del 4%: un valore che però non può di certo contrastare il resto delle sezioni.

Le perdite hanno spinto GameStop, nel settembre 2019, ad annunciare la chiusura di circa 200 negozi entro il febbraio 2020. La situazione della compagnia non è quindi in miglioramento e deve per forza resistere fino all’inizio della prossima generazione, sperando che le vendite di PS5 e Xbox Scarlett siano sostanziose fin dal D1. Diteci, voi cosa ne pensate?