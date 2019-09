Milan Games Week powered by TIM, vieni a trovare Tom’s Hardware durante i giorni di fiera!

La Milan GamesWeek 2019 è sempre più vicina: se anche tu parteciperai, non perdere l'occasione di venirci a trovare al nostro stand!

Mancano pochi giorni alla nona edizione della Milan GamesWeek powered by TIM. L’evento meneghino organizzato da Fandango Club e promosso da AESVI – Associazione Editori Sviluppatori Videogiochi Italiani avrà luogo, ancora una volta, a Fiera Milano Rho nei padiglioni 8, 12 e 16. Le date da segnare sul calendario sono il 27, 28 e 29 settembre. La kermesse sarà aperta dalle 09:00 alle 19:00, dieci ore durante le quali sarà possibile immergersi nella cultura videoludica (e non) di tutto il mondo.

Durante la fiera sarà possibile scoprire le più recenti proposte di grandi publisher internazionali come 2K, Activision, Bandai Namco, Bethesda, Electronic Arts, Koch Media, Xbox, Nintendo, PlayStation e Ubisoft. Ci sarà molto da fare e da scoprire, ma dovete assolutamente ritagliarvi un momento per venirci a trovare al nostro stand: Tom’s Hardware, infatti, sarà presente in fiera. Ci troverete nel padiglione 8, proprio davanti alla zona riservata a Sony PlayStation! Sarà un’ottima occasione per condividere le vostre passioni con molte altre persone e vedere in prima persona molti giochi e prodotti tecnologici interessanti.

Se non volete quindi perdere l’occasione di vivere la Milan Games Week powered by TIM insieme a noi di Tom’s Hardware, potete prenotare il vostro biglietto. Attenzione, però, avete tempo fino al 26 settembre. I biglietti, inoltre, sono divisi in fasce d’età:

Adulto (da 11 anni in su): 18€ online (20€ onsite)

Bambino (da 5 a 10 anni): 11€ online (13€ onsite)

Infante (da 0 a 4 anni): gratis

Potete prenotare il vostro biglietto sul sito ufficiale della Milan GamesWeek 2019, a questo indirizzo. Diteci, avete mai avuto occasione di partecipare alla Milan Games Week powered by TIM? Quale edizione ricordate con maggior affetto?