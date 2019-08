Gears 5: bundle Xbox One X annunciato da Microsoft

Dopo i leak degli ultimi giorni sul controller Xbox One a tema Gears 5, Microsoft ha annunciato ufficialmente il bundle Xbox One X per Gears 5.

Dopo i leak degli ultimi giorni sul controller Xbox One a tema Gears 5, Microsoft ha annunciato ufficialmente il bundle Xbox One X e gli accessori dedicati al nuovo titolo The Coalition, ambientato nel fantastico e indimenticabile mondo di Gears of War.

Come potrete vedere dal video posto poco sotto, il bundle costa 499 dollari ed è prenotabile da oggi. Include una Xbox One X in edizione limitata decorata a tema Gears 5, il cui design è stato realizzato da The Coalition in collaborazione con l’Xbox Industrial Design Team (detto tra noi è davvero bella); un controller Wireless Gears 5 Kait Diaz Limited Edition; un copia digitale di Gears 5 Ultimate Edition; copie digitali di Gears of War 1, Gears of War 2, Gears of War 3 e Gears of War 4; 1 mese di abbonamento a Xbox Game Pass e Xbox Live Gold; le skin in gioco di Ice Kait e Ice Jack.

Per quanto riguarda invece gli accessori, troveremo uno stand per caricare il controller, delle cuffie Razer Thresher con l’accoppiata mouse/tastiera RGB wireless di Razer Turret, e l’hard disk esterno Seagate da 2TB. Al momento, sono già presenti sullo store Microsoft ufficiale le schede dedicate al bundle in oggetto ma solo a titolo illustrativo. Non sarà possibile infatti, l’acquisto o la prenotazione del prodotto.

Ricordiamo che in Gears 5, riprenderemo la storia lasciata nel precedente capitolo focalizzandoci questa volta, su Kait Diaz, una COG che si ritrova a dover disubbidire a degli ordini diretti per cercare di bloccare la minaccia e scoprire il mistero che lega i suoi incubi allo Sciame. Nel gioco rivedremo anche Marcus Fenix, JD Fenix e Delmont Walker.

L’attesa esclusiva di casa Microsoft è in arrivo il 13 settembre su Xbox One e PC Windows 10.