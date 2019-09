Gears 5 è un capolavoro tecnico secondo Digital Foundry

Secondo Digital Foundry Gears 5 è un vero e proprio capolavoro di natura tecnica. Un riconoscimento decisamente importante per The Coalition.

Come per ogni titolo di una certa rilevanza anche per Gears 5, ultima opera di The Coalition, è finalmente giunta l’ora di farsi mettere sotto esame da Digital Foundry, vera e propria autorità per quanto riguarda le analisi prettamente tecniche dei vari videogiochi.

Il 5 episodio della saga, sesto considerando il controverso Judgment, supera poco sorprendentemente in pieno tale prova e, soprattutto, viene definito da tale analisi come un vero e proprio capolavoro di natura tecnica.

Su entrambe le console Microsoft la risoluzione è dinamica e spazia dai 1080p ai 792p su Xbox One S e tra i 2160p e i 1584p su Xbox One X. A risultare maggiormente interessante è però il fatto che sull’ammiraglia di casa Microsoft il framerate è praticamente sempre ancorato ai 60 frame per secondo, sia per quanto riguarda la campagna che la modalità multiplayer.

Digital Foundry ha inoltre sottolineato la maggior ricchezza di dettagli del titolo, con i personaggi che hanno in media un 50% di poligoni in più rispetto a Gears of War 4.

Oltre che un capolavoro di natura tecnica Gears 5 è anche un signor videogioco. Come riporta anche la nostra recensione, che potete trovare qui, infatti: “Gears 5 è un prodotto solido, completo e che propone un’ottima varietà di contenuti. La campagna, più coraggiosa e profonda rispetto al passato della serie, presenta una nuova protagonista ricca di sfaccettature, che proietta la storia verso approcci più maturi ed emotivi. In aggiunta, le fasi open world, seppur strutturalmente basiche, funzionano alla grande e arricchiscono l’universo di gioco con dettagli e storie inediti. In generale, le storiche e perfette fasi di shooting fanno da ponte verso un sistema multiplayer variegato e stratificato, che promette ore e ore di gioco. ”

Che ne pensate di questa notizia, avete già messo le mani su questo interessantissimo titolo? Sapevate che è incluso nell’Xbox Game Pass? Fateci sapere le vostre impressioni a riguardo direttamente nei commenti!