Gears 5: svelata la copertina ufficiale del gioco Xbox One

Gears 5 è una delle grandi certezze della presentazione dell'E3 2019 di Microsoft: ora, è stata condivisa la copertina ufficiale del gioco Xbox One.

Siamo in prossimità dell’E3 2019 e i rumor e i leak sui nuovi giochi in arrivo non si contano. Questa volta, però, parliamo di una conferma ufficiale: The Coalition ha svelato sul forum ufficiale di Gears l’immagine di copertina del nuovo capitolo della saga. Tempo fa era già emersa un’immagine di copertina di Gears 5 e, come potete vedere poco sotto, il leak era corretto.

Lo stile di questa cover è abbastanza diverso da quello dei capitoli precedenti. Gears 5 proporrà un design da locandina cinematografica: troviamo infatti la protagonista, Kait, posizionata al centro, in primo piano, con tutti i comprimari che attorno a lei. L’illustrazione è di certo d’impatto: lo sfondo glaciale contrasta nettamente con il rosso sangue, colore tipico della serie. Vediamo le immagini condivise.

Su ResetEra, dove è rapidamente rimbalzata la notizia dopo l’annuncio ufficiale da parte di The Coalition, è stato aperto un sondaggio per verificare l’apprezzamento verso questa nuova cover e più del 58% non è particolarmente soddisfatto della scelta degli sviluppatori. Le lamentele sono rivolte soprattutto alla mancanza di originalità, in quanto a molti ricordano le ultime locandine di Star Wars.

Voi cosa ne pensate? Vi piace? Gears 5, in ogni caso, non è l’unico gioco Microsoft atteso per questo E3 2019. Durante la conferenza avremo di sicuro modo di vedere qualcosa su Halo Infinite e, secondo i rumor, 343 Industries mostrerà una versione next-gen del gioco, ma non girerà su Xbox Scarlett. Inoltre, Microsoft mostrerà 14 esclusive durante l’evento. Per sapere data e orario della presentazione, potete leggere il nostro articolo dedicato e costantemente aggiornato.