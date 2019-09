Gears 5: Dave Bautista sarà un personaggio giocabile nel multiplayer

Gears 5 potrà contare su un nuovo personaggio basato su Dave Bautista, la star della WWE e attore cinematografico. Ecco tutti i dettagli svelati.

Gears 5 sarà disponibile a partire dal 10 settembre 2019 su PC e Xbox One, e i giocatori di tutto il mondo non vedono l’ora di mettere le mani sulla nuova opera di The Coalition e Microsoft. Ora, a rendere l’attesa ancora più dura, arriva un annuncio inaspettato: Dave Bautista sarà un personaggio giocabile all’interno della modalità multigiocatore online di Gears 5, ovvero Orda, Versus ed Escape. Il personaggio sarà introdotto il 15 settembre 2019, dopo l’evento pay-per-view Clash of Champions della WWE.

La notizia non è stata data da Microsoft o dagli sviluppatori di The Coalition, ma da Bautista in persona tramite il proprio account Twitter, come potete vedere qui sotto. Bautista è un grande fan della serie e, a quanto pare, i suoi fan hanno apprezzato l’annuncio.

Gears 5, in questi ultimi giorni prima del rilascio ufficiale, sta facendo parlare di sé: ieri, ad esempio, abbiamo scoperto che all’interno del gioco sarà presente una singola mappa grande cinquanta volte qualsiasi livello apparso all’interno dei precedenti capitoli. L’ampiezza del mondo di gioco e la libertà di approccio pare essere uno dei punti focali all’interno del design del gioco, stando a quanto dichiarato dagli sviluppatori.

Vi ricordiamo, inoltre, che Gears 5 sarà disponibile già fra un paio di giorni: il 6 settembre, i possessori della Ultimate Edition e tutti coloro i quali sono iscritti ad Xbox Game Pass Ultimate avranno accesso anticipato al gioco. Diteci, quanto attendete Gears 5?