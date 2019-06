Gears 5: ecco come è stato influenzato da Mad Max Fury Road

Gears 5 e Gears of War 4 sono stati influenzati da Mad Max Fury Road: ecco in che modo un film ha condizionato lo stile di due giochi.

Il capo di The Coalition, Rod Fergusson, ha recentemente rilasciato un’intervista all’interno della quale ha spiegato che Gears 5 è stato in parte ispirato dal film Mad Max: Fury Road. Fergusson ha affermato: “Mad Max: Fury Road era la storia di Furiosa e Mad Max era solo un aiuto alla sua vicenda. Questo è quello che abbiamo fatto con Gears of War 4. Era in verità la storia di Kait che cercava di salvare la madre, e JD era lì come supporto.”

Con Gears 5, però, l’obbiettivo del team è diverso: “È molto più d’impatto vivere la storia piuttosto che guardarla. Quindi invece di essere JD che guarda Kait superare una serie di sfide, perché non essere Kait stessa e vivere le sfide in prima persona?”. Pare quindi che Mad Max: Fury Road abbia influenzato ben due giochi, in modo opposto ma complementare.

Possiamo leggere la descrizione ufficiale di Kait di Gears 5: “Kait è nata e cresciuta sotto la formale giurisdizione del COG. Sua madre, Reyna, era la leader del villaggio Outsider. Al tempo stesso, Kait ha anche una profonda connessione familiare con il COG: suo padre era un ammirato tenente colonnello durante le Guerre Pendulum e suo zio, Oscar, era un decorato Gear di prima linea nei primi anni della Guerra delle Locuste. Anche dopo il suo ingresso nel COG, la sua vera fedeltà rimane incerta, persino a lei stessa.”

Gears 5 sarà disponibile a settembre per Xbox One e PC. Diteci, cosa ne pensate del gioco? Siete contenti di poter controllare Kait?