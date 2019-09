Gears 5 ha preso ispirazione da God of War, rivelano gli sviluppatori

Gears 5 ha cercato ispirazione anche tra la concorrenza: God of War è stato un importante insegnante per l'opera di The Coalition. Ecco i dettagli.

Come abbiamo potuto scoprire in questi giorni, Gears 5 è un gioco con una struttura più aperta rispetto al passato. Inoltre, si tratta di una specie di reboot della serie, pur senza abbandonare quanto fatto fino a oggi. Queste parole si adattano molto bene anche a un altro videogioco: God of War, l’esclusiva PS4 di SIE Santa Monica Studio. Il paragone tra i due titoli non si trova solo nella nostra mente: gli sviluppatori di The Coalition hanno infatti affermato di aver preso ispirazione dall’avventura di Kratos.

L’art director di Gears 5, Aryan Hanbeck, ha rilasciato la seguente dichiarazione ai microfoni di Telegraph: “Per me, God of War è stato molto importante. I due giochi non condividono lo stesso scenario, ma hanno fatto un ottimo lavoro nell’indicare i luoghi da raggiungere, dandoti indizi visivi in modo regolare per tutta l’avventura. È stato un gioco veramente divertente da giocare e abbiamo ottenuto un sacco di suggerimenti da esso, ma li abbiamo plasmati in modo tale da farli aderire alla nostra opera.”

Il capo dello studio, Rod Fegusson, ha aggiunto che, per quanto le aspettative possano essere un fardello, il team ha bisogno di imparare dall’industria intera. “Abbiamo definito ciò che era più interessante per noi e abbiamo discusso sulla varietà del gameplay proprio perché abbiamo visto come l’industria è diventata oggigiorno.”

Vi ricordiamo che Gears 5 sarà disponibile a partire dal 10 settembre 2019 su PC e Xbox One, ma i giocatori che hanno acquistato la Ultimate Edition o sono abbonati ad Xbox Game Pass Ultimate potranno iniziare a giocare già il 6 settembre. Infine, lo sapevate che Dave Bautista sarà un personaggio del gioco?