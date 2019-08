Gears 5: ecco la modalità campagna svelata alla Gamescom 2019

Gears 5 si è mostrato ancora una volta ma in questo caso è stato il turno della modalità campagna: vediamo insieme il trailer svelato alla Gamescom 2019.

Dopo aver visto tanti dettagli sulla modalità Horde di Gears 5 durante l’Inside Xbox, è venuto il momento di scoprire qualcosa anche sulla modalità campagna. E quale momento migliore se non l’Opening Night Live condotto da Geoff Keighley, in apertura alla Gamescom 2019?

Rod Fergusson è salito sul palco e ha svelato un nuovo trailer cinematico che ci mostra i personaggi dell’opera di The Coalition. È stato riconfermato che la campagna girerà a 60 FPS 4K. Lo sviluppatore ha poi speso qualche minuto per spiegare nuovamente i dettagli della modalità multigiocatore Horde, che potete vedere a questo indirizzo. Uno dei personaggi presentati durante per Horde, Jack, sarà inoltre presente nella campagna giocando in coop locale od online, come secondo o terzo giocatore.

Purtroppo non sono state svelate scene di gameplay, ma l’attesa per il gioco non sarà troppo lunga. Il titolo di The Coalition sarà disponibile per tutti a partire dal 10 settembre, ma sarà disponibile quattro giorni prima per i giocatori di Xbox Game Pass Ultimate. Diteci, cosa ne pensate di questo nuovo trailer dedicato alla campagna di Gears 5?