Gears 5: modalità Orda Frenzy disponibile, ecco i dettagli

Gears 5, sparatutto in terza persona sviluppato da The Coalition e pubblicato da Xbox Game Studios, è uno dei capitoli più propositivi dell’intera serie. Il titolo ha introdotto meccaniche nuove, che spezzano con la tradizione pur senza stravolgere quanto di buono fatto dai predecessori. Il gioco, in sostanza, risulta essere a tutti gli effetti un ottimo seguito che propone una storia davvero interessante ed un multiplayer estremamente solido. In queste ore gli sviluppatori hanno annunciato l’arrivo di una nuova modalità chiamata Orda Frenzy.

Si tratta quindi a tutti gli effetti di una modalità ristretta pensata soprattutto per partite più frenetiche, veloci e divertenti come suggerisce il nome “Frenzy“. Orda Frenzy è stata creata grazie al feedback dei giocatori, i quali hanno chiesto a gran voce tale versione rivisitata.

Annihilate the Swarm – even on a busy schedule. Horde Frenzy, our new 12 wave variant lasting ~30 minutes, is live now in #Gears5 with Double Character XP enabled! pic.twitter.com/NWFMpqIzrx — Gears of War (@GearsofWar) March 10, 2020

La modalità Orda è caratterizzata da cinquanta ondate sempre più impegnative, la quale ha sempre richiesto un bel po’ di tempo, tempo che magari molti utenti non ne avevano. La versione Frenzy, invece, avrà solo 12 ondate per una durata massima di 30 minuti. Un taglio netto quindi che però farà felici tutti gli appassionati di Gears 5 che sicuramente aumenterà la quantità di partecipanti. Ricordiamo infine che lo studio canadese ha recentemente salutato Rod Fergusson, papà della saga, che è passato a Blizzard per lavorare su un altro importante franchise: Diablo. Microsoft ha ringraziato lo sviluppatore ed ha assicurato che la compagnia continuerà a sviluppare titoli di Gears.

Cosa ne pensate di questa notizia? Proverete questa modalità rivisitata? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti Gears 5.