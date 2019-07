Gears 5: ecco le modalità con supporto al cross-play

Il multiplayer director di Gears 5 ha confermato che il cross-play è supportato per il multiplayer Versus, la modalità Fuga, Orda e Campagna.

Come accaduto in Gears of War 4, anche Gears 5 di quest’anno supporta il cross-play tra Xbox One e PC. Il multiplayer director Ryan Cleven ha confermato che il cross-play è supportato non solo per il multiplayer Versus, ma anche per le modalità Fuga, Orda e Campagna.

Ai microfoni di GameSpot, Cleven ha spiegato che “siamo felici di confermarvi che Gears 5 offrirà al lancio un’esperienza multipiattaforma tra PC Windows 10 e Xbox One per la modalità Versus Multiplayer. Il gioco multipiattaforma (o cross-play) si estenderà anche alle altre modalità di Gears 5 per offrirvi una fantastica esperienza a tre giocatori con Escape, delle epiche sessioni a cinque giocatori con l’Orda e la possibilità di affrontare la Campagna principale in cooperativa fino a un massimo di tre utenti”.

Tastiera e controlli del mouse offrono un livello di precisione migliore di un controller e per fortuna, gli utenti multiplayer di Gears 5 possono scegliere di non giocare contro gli utenti PC per il gioco classificato.

“Per il lancio di Gears 5, i giocatori Xbox potranno scegliere di non giocare contro i giocatori PC per le partite classificate“, ha affermato infatti Cleven.

Ricordiamo che l’uscita dell’opera è in programma per il 10 settembre, ma già da oggi è disponibile per gli appassionati che possiedono un abbonamento a Xbox Game Pass, un test tecnico multiplayer previsto dal 19 al 22 luglio e dal 26 al 29 luglio.