Gears 5: ecco quando inizieranno i primi test tecnici

Gears 5 avrà una serie di test tecnici che permetteranno a un ristretto numero di utenti di provare il gioco in anteprima: ecco quando.

Microsoft e The Coalition hanno rilasciato un nuovo trailer dedicato a Gears 5 e, nello specifico, alla fase di test del gioco. La “Versus Multiplayer Technical Test” è pianificata per il 19 luglio e terminerà il 21 luglio. Ci sarà poi una seconda sessione che avrà luogo dal 26 al 29 luglio, all’interno della quale sarà possibile provare la nuova modalità Arcade.

Arcade, basandoci sulle descrizioni pubblicate sul sito ufficiale di Gear 5, è una “nuova esperienza Versus per tutti i tipi di giocatori“. In Arcade, controlleremo una serie di eroi, ognuno con abilità uniche e upgrade alle armi dedicati. Ci sarà poi un sistema economico: ogni uccisione (sia diretta che sotto forma di assist) ci farà guadagnare Teschi da usare per acquistare un’arma unica per il personaggio. Anche morendo, inoltre, si mantengono i propri Teschi.

Nella prova avremo accesso a cinque tipi di eroi:

Cacciatore, ovvero il personaggio più versatile grazie all’alta velocità di movimento e alle granate fumogene

Supporto, ovvero la spina dorsale del team, fornisce cure agli alleati che uccidono nemici marcati

Pesante, ovvero il classico tank lento ma molto potente che si cura da ogni uccisione

CQB, ovvero il personaggio perfetto per la breve distanza, rapidi nelle coperture e in grado di infliggere grandi danni

Cecchino, ovvero il classico personaggio adatto per la lunga distanza

Inoltre, ci sarà una modalità allenamento chiamata Bootcamp. In questa sarà possibile mettere alla prova le proprie abilità e imparare nuove meccaniche prima dell’inizio delle vere battaglie di Gears 5. Sarà ovvero possibile affrontare varie prove che ci insegneranno a sfruttare il sistema di copertura, a comprendere gli effetti delle armi e a mettere in campo tattiche avanzate.