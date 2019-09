Gears 5, record come miglior lancio per Xbox Game Studios nell’attuale generazione

Con tre milioni di giocatori nel weekend di apertura, Gears 5 ha raddoppiato gli utenti registrati al tempo del lancio di Gears of War 4.

Microsoft ha ringraziato i propri fan per gli ottimi risultati raggiunti da Gears 5 al debutto sul mercato. Il nuovo titolo The Coalition, ha attirato oltre tre milioni di giocatori nel suo weekend di apertura, stabilendo un nuovo record per Xbox Game Pass, con la più grande settimana di lancio di qualsiasi titolo Xbox Game Studios di questa generazione.

La performance ha raddoppiato il debutto della prima settimana di Gears of War 4 e ha fatto, di Gears 5, il titolo Xbox Game Studios più giocato nella sua prima settimana dal 2012. I dati della prima settimana sono ovviamente inclusivi anche del periodo di accesso anticipato di quattro giorni a partire da venerdì 6 settembre, che era esclusivo per i membri Gears 5 Ultimate Edition e Xbox Game Pass Ultimate. Anche su PC, Gears 5 ha quasi triplicato le prestazioni del suo predecessore, diventando il più grande lancio in assoluto per Xbox Game Pass per PC ed il miglior debutto di Xbox Game Studios su Steam.

Descritto come “uno dei migliori e più versatile gioco d’azione nella memoria recente” da IGN, il gioco è un successo di critica e pubblico, e gode di un punteggio Metacritic utente di 8.7, il sesto migliore di qualsiasi gioco Xbox One. L’eccitazione si estende anche alla versione per PC, con Digital Foundry che dichiara: “riempie ogni desiderio che abbiamo per la versione PC di un gioco“.

Gears 5 ha ricevuto un’attenzione particolare anche per il suo impegno nella rappresentazione e nell’accessibilità. Le caratteristiche di accessibilità includono la mappatura completa del controller, il movimento del singolo stick, il supporto per Xbox Adaptive Controller, l’interfaccia utente ed i menu narrati, sottotitoli migliorati e molto altro ancora.

E voi cosa ne pensate? Gears 5 si merita il successo ottenuto? Ci avete giocato o lo avete lasciato sullo scaffale?