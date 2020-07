Gears 5 su Xbox Series X è superiore alla versione PC

Epic Games ha appena tenuto una live streaming con The Coalition per parlare dell’Unreal Engine applicato a Gears 5, uno dei migliori titoli sul mercato a sfruttarlo. Il gioco del team canadese è infatti una vera e propria gioia per gli occhi. Oltre ad aver impressionato graficamente Gears 5 è stato anche un titolo decisamente ben ottimizzato, tanto da riuscire a girare in 4K dinamici a 60 FPS su Xbox One X.

Durante l’evento, The Coalition ha parlato anche della versione ottimizzata di Gears 5 che arriverà su Xbox Series X, che ricordiamo sarà gratuita per chi ha già la versione Xbox One o per chi ha sottoscritto un abbonamento a Xbox Game Pass.

A detta di The Coalition, il gioco sarà superiore alla versione PC a dettagli ULTRA dal punti di vista grafico. Avrà illuminazione globale in real time, ombre notevolmente migliorate. Rispetto a Xbox One X, oltre ai dettagli, c’è da sottolineare le cinematiche a 60 FPS e il multiplayer che punta al supporto ai 120 FPS.

Insomma, il gioco già bello da vedere su Xbox One X, sarà ancora più bello su Xbox Series X. Il titolo uscirà in concomitanza del rilascio della nuova console di casa Microsoft e supporterà, come abbiamo detto, lo Smart Delivery. Tra le altre cose, Gears 5 avrà il cross-play con gli utenti PC e Xbox One, potendo così giocare anche con chi non effettuerà immediatamente il passaggio o giochi su una console o piattaforma completamente diversa.

Di seguito potete vedere tutte le migliorie apportate:

Cosa ne pensate di questi miglioramenti, siete soddisfatti? Fatecelo sapere in attesa di vedere del gameplay durante l’Xbox Game Showcase del 23 luglio, momento in cui Microsoft dovrà dimostrare di aver realmente cambiato rotta per quanto riguarda la produzione di giochi e di esclusive. Questo Gears 5 su Series X è quindi un antipasto in avvicinamento al grande giorno, nella speranza di vedere anche altro!