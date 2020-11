Gears 5 su Xbox Series X è una meraviglia: tutti i miglioramenti

Xbox Series X, la console di nuova generazione di Microsoft, arriverà sul mercato italiano fra sette giorni. Purtroppo, la macchina da gioco non potrà contare su giochi AAA esclusivi di nuova generazione, ma questo non significa che non possa essere sfruttata al meglio. Oltre alla grande quantità di giochi di terze parti in arrivo, Xbox Series X è in grado di riprodurre i giochi Xbox One, Xbox 360 e Xbox originale a una qualità superiore. Quali sono i miglioramenti? Gears 5 ci dà una risposta.

Più precisamente, è Digital Foundry, testata nota per le analisi tecniche, a darci tante riposte sulla qualità di Gears 5 su Xbox Series X. Potete vedere voi stessi il video qui sotto.

Quali sono le modifiche? Prima di tutto, Gears 5 raggiungerà una risoluzione 4K dinamico (in media 1728p) a 60 frame per secondo. L’aumento di risoluzione è sensibile anche nel caso delle texture, migliorate rispetto alla versione (oramai) old-gen. Sono state migliorate anche le ombre e i riflessi.

L’SSD, inoltre, ha permesso di ridurre i tempi di caricamento dell’80%: niente più attese e niente più perdite di tempo. Anche il multigiocatore si avvantaggia dei miglioramenti prestazionali, con un frame rate a 120 FPS che viene definito da Digital Foundry più che solido. Inoltre, anche se i giocatori meno competitivi potrebbero non notarlo, la latenza dell’input è stata ridotta grazie al nuovo controller.

In poche parole, Xbox Series X permette di riprodurre in ambito console la migliore versione di Gears 5 con risultati notevoli. Come già sapevamo, la console di nuova generazione di Microsoft si dimostra la macchina perfetta non solo per chi vuole approcciarsi ai nuovi giochi in arrivo ma anche per chi debba ancora affrontare i capolavori della generazione in uscita.

Diteci, Gears 5 sarà uno dei primi videogame che avvierete su Xbox Series X, oppure avete già qualche altri gioco in mente?