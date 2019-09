Gears 5 ottiene il massimo dei voti nell’accessibilità per non udenti

Gears 5 è un gioco da record: è il primo ad aver ottenuto il punteggio massimo per l'accessibilità per i non-udenti; ecco tutti i dettagli in merito.

A partire da oggi tutti i possessori dell’Ultimate Edition e gli abbonati a Xbox Game Pass potranno iniziare a giocare a Gears 5, mentre gli altri dovranno attendere fino al 10 settembre. In ogni caso, l’esperienza che li attende è di altissimo livello, come vi abbiamo indicato nella nostra recensione. Il gioco è bellissimo da vedere e da giocare e si è meritato un ottimo voto. L’opera di The Coalition ha primeggiato anche in un altro tipo di recensione.

Il sito Can I Play That, il quale si occupa di valutare l’accessibilità dei giochi per tutti coloro i quali hanno limiti uditivi, ha dato il punteggio massimo a Gears 5. Il sito verifica le opzioni dei sottotitoli, la loro presenza in vari tipi di eventi chiave, le vibrazioni del controller e molto altro per definire la qualità dell’opera. Non solo Gears 5 ha ottenuto il massimo dei voti, ma si tratta del primo grande “AAA” che riesce in questa impresa.

Microsoft è da tempo attenta nel rendere il mondo Xbox e PC più accessibile anche a chi soffre di varie disabilità, ad esempio con l’Xbox Adaptive Controller. Inoltre, The Coalition è attiva con un’organizzazione contro il fumo e ha infatti eliminato la presenza del fumo e dei sigari da Gears 5.

Diteci, cosa ne pensate di quanto raggiunto da Gears 5? Di certo è encomiabile che il gioco si impegni nel rendersi accessibile a tutti i giocatori, non credete?