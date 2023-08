Per quanto il nome ufficiale sarà Gears 6, in seguito al cambio di titolo avvenuto con il quinto capitolo della trilogia, il sesto episodio della celebre saga targata Microsoft, e partorita dalla mente di Cliff Bleszinski, è ancora vivo e vegeto.

Per quanto sia rimasto fuori dai radar per parecchio tempo, dando adito alle malelingue di pensare che la saga fosse stata messa in stand-by dopo l’ottimo, quanto controverso, Gears 5, nell’ultimo episodio del podcast XboxEra, l’insider Shpeshal Nick ha confermato che le sue fonti sostengono che il gioco sia in fase avanzata di sviluppo e che, per la prima volta nella storia di Gears Of War, si tratterà di un gioco open world.

Vi riportiamo quì di seguito l’episodio in questione, dove a 2 ore e mezza potrete ascoltare l’intervento di Nick (è presente anche un pratico Time Stamp che vi permette di saltare direttamente al “momento incriminato”), il quale ci ha tenuto a confermare che, per quanto affidabili, si tratti comunque di voci di corridoio da prendere con la dovuta cautela.

Non si tratta però di indiscrezioni campate per aria, il precedente capitolo è uscito nel settembre 2019 e, al netto dell’upgrade tecnico per Series X, Coalition Games è sparita dai radar così come la sua seri di punta. Al netto di un progetto minore, tanto vociferato come probabilmente accantonato, la serie è rimasta orfana di un degno finale, per la sua seconda saga di eventi, da oramai 4 anni.

È indubbio che un capitolo sia in fase di sviluppo, d’altronde Coalition ha più volte rimarcato che questo nuovo corso sarebbe stato una trilogia, ma allo stesso tempo un’assenza così lunga dalle scene ha fatto sia dubitare sulla salute del progetto, sia sperare che il team avesse in mente qualcosa di epico per questo atteso finale.

E per quanto i rumor che volevano Gears 6 diventare un “live game” al pari di quanto Microsoft ha voluto tentare con Halo Infinite, e con il prossimo Forza Motorsport, la virata verso l’open world sembra la scelta più naturale, considerando l’evoluzione che Coalition ha fatto fare alla serie con il quarto e il quinto capitolo.