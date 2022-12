Se avete sempre giocato su piattaforme Microsoft, allora ricorderete con affetto la serie di Gears of War. Nata negli uffici di Epic Games, il franchise si è sempre contraddistino soprattutto per la presenza di Cliff Bleszinski nel ruolo di director. CliffyB si allontanò dopo la produzione del terzo capitolo, datata 2012, ma ciò non vuol dire che non avesse idee per il futuro della saga. Una di queste è stata di recente diffusa sul suo profilo Twitter e stiamo parlando del design delle locuste.

Nel corso delle ultime ore, Cliff Bleszinski ha condiviso alcune immagini concept che si avvicinano leggermente all’idea che aveva il director e game designer per le locuste dei capitoli successivi a Gears of War 3. Si tratta di un netto cambio di stile, che probabilmente avrebbe scioccato i giocatori. “Questa è una piccola bozza di come avrei voluto realizzare le locuste”, si legge nel cinguettio lanciato nelle prime ore della mattinata di oggi.

Come è possibile vedere dal tweet poco più in basso, le locuste immaginate dal game designer sono decisamente diverse rispetto a ciò che siamo abituati. Nel suo lungo thread su Twitter, Bleszinski ha condiviso una serie di creature e nemici che avrebbero potuto apparire all’interno dei giochi successivi. Chiaramente la storia sappiamo perfettamente come è andata: nel 2012 CliffyB fece i bagagli e decise di prendersi una pausa dal settore dei videogiochi, lavorando a progetti di poco successo, cambiando successivamente vita.

Here's the rough direction I wanted to take the Locust in after Gears 3. pic.twitter.com/Gh8sabNtMa — Cliff Bleszinski (@therealcliffyb) December 7, 2022

La saga di Gears of War non può più contare sull’aiuto del game designer, ma ora è in ottime mani. Più precisamente le mani di The Coalition, che sono ancora al lavoro per offrire al pubblico un nuovo videogioco del franchise. Al momento non sappiamo quando sarà svelato, ma dopo oltre tre anni di pausa, è molto probabile che il team di sviluppo sia quasi pronto per un reveal. Il problema è capire quando il pubblico entrerà a contatto con la prossima produzione. Continuate a seguire Game Division per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.