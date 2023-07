Sembra di essere tornati al 2006, ma invece siamo nel 2023. Dopo i Call of Duty, Microsoft sta riaprendo i server di alcune serie di videogiochi leggendari. Gli ultimi arrivati sono i primi tre Gears of War, leggendari TPS che hanno fatto la storia della console Microsoft.

The original Gears of War trilogy now has functional online matchmaking / multiplayer once again.

The match finder for Gears of War 1 is back online, as well as recent fixes for matchmaking in Gears of War 3. pic.twitter.com/OkXkNibpOC

— Xbox News (@_XboxNews) July 23, 2023